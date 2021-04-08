Лапорта о Суперлиге: «На некоторые клубы надавили, но предложение все еще в силе. «Барса» занимает благоразумную позицию»

Президент «Барселоны» впервые выступил с заявлением по поводу участия клуба в проекте по созданию .

«Мы занимаем благоразумную позицию. Вступление в турнир было необходмостью, но последнее слово в любом случае оставалось за сосьос. Большие клубы много вкладывают в развитие, и мы должны были заявить о своих правах относительно распределения доходов.

Это должен был быть привлекательный турнир, основанный на спортивных достижениях. Мы выступаем за устойчивые национальные лиги и готовы к открытому диалогу с УЕФА. Чтобы создать это великое шоу, нам нужно больше ресурсов. Думаю, мы придем к пониманию по этому вопросу.

На некоторые клубы было оказано давление, но предложение все еще в силе. Мы слишком много вкладываем, у нас слишком большие зарплаты. Все это нужно принимать в расчет, при этом учитывая спортивные заслуги», – сказал Лапорта.

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