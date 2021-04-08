Флорентино Перес: «Деньги зарабатываются на больших матчах. Есть игры, которые никто не смотрит. Число просмотров отображает реальность»

Президент объяснил причины создания .

«Кто-то должен предложить другой формат, чтобы можно было заработать больше денег. Без большего заработка все это умрет.

Есть матчи, которые никто не смотрит – по правде говоря, мне сложно их смотреть. В Испании, в Англии, в Италии.

Мы открыты для других идей, но если клуб из лиги поменьше, например, из Турции, захочет принять участие, то проблема будет в том, деньги зарабатываются на больших матчах, там, где есть борьба. Матчи без борьбы не приносят денег.

Большой человек носит большой костюм, маленький человек носит маленький. Каждый должен чувствовать себя комфортно в костюме, который он носит. А число телевизионных просмотров отображает реальность. Это не прихоть, я просто пытаюсь помочь», – сказал Перес в интервью El Larguero.

Суперлигу погубила самонадеянность Переса и Аньелли. Но даже их лицемерие не остановит новые бегства