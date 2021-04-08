Паратичи о Суперлиге: «До сих пор убеждены, что проект хорош. Этой идее нужно время, чтобы уложиться в головах»

Спортивный директор высказался о неудачной попытке создания европейской Суперлиги.

«Эти 72 часа были уникальными. Мы до сих пор убеждены в том, что этот проект хорош. Никто не ставил под вопрос ценности и меритократию.

Я считаю, что это была уникальная возможность протянуть руку всей футбольной пирамиде, всей структуре мирового футбола. Она у нас остается. Это была помощь. Просто на усвоение этой идеи нужно время, так и происходят все изменения.

Я помню, как мы переходили от Кубка чемпионов, в котором играли только победители чемпионатов, допуская туда тех, кто занял второе, третье и четвертое места. Сначала это стало большим шоком, а потом мы адаптировались.

Я пережил смену логотипа «Ювентуса». Большое изменение, которое сначала плохо приняли, а потом оно стало большим успехом.

Как и всем большим изменениям, этому проекту тоже нужно время, чтобы он мог уложиться в головах людей. Им нужно понять, что эта идея пойдет футболу на пользу», – сказал Паратичи.

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