Паратичи о Суперлиге: «До сих пор убеждены, что проект хорош. Этой идее нужно время, чтобы уложиться в головах»

Теги Ювентус серия А Италия Фабио Паратичи Суперлига Европы Футбол

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи высказался о неудачной попытке создания европейской Суперлиги.

«Эти 72 часа были уникальными. Мы до сих пор убеждены в том, что этот проект хорош. Никто не ставил под вопрос ценности и меритократию.

Я считаю, что это была уникальная возможность протянуть руку всей футбольной пирамиде, всей структуре мирового футбола. Она у нас остается. Это была помощь. Просто на усвоение этой идеи нужно время, так и происходят все изменения.

Я помню, как мы переходили от Кубка чемпионов, в котором играли только победители чемпионатов, допуская туда тех, кто занял второе, третье и четвертое места. Сначала это стало большим шоком, а потом мы адаптировались.

Я пережил смену логотипа «Ювентуса». Большое изменение, которое сначала плохо приняли, а потом оно стало большим успехом.

Как и всем большим изменениям, этому проекту тоже нужно время, чтобы он мог уложиться в головах людей. Им нужно понять, что эта идея пойдет футболу на пользу», – сказал Паратичи.

Суперлигу погубила самонадеянность Переса и Аньелли. Но даже их лицемерие не остановит новые бегства

А теперь последствия Суперлиги: АПЛ выгоняет менеджеров топ-6 из комитетов, УЕФА тоже обещает санкции

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья