Вудворд подал в отставку, так как не поддерживал участие «МЮ» в Суперлиге (ВВС)

Стало известно, по какой причине подал в отставку с поста вице-президента .

По данным ВВС, 49-летний менеджер подал в отставку в понедельник, так как не чувствовал в себе готовность поддерживать вступление «Юнайтед» в проект европейской Суперлиги.

Вудворд обладал большим влиянием в , из состава которой после объявления о создании Суперлиги вышли все 12 клубов-основателей турнира. Также он работал над проектом нового формата , который УЕФА представил в понедельник.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Вудворд покинет свой пост. Это произойдет в конце 2021 года.

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