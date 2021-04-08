Фернандиньо: «Никто из тех, кто любит игру, не поддерживал Суперлигу. Футбол победил»

Полузащитник выразил свое отношение к приостановке проекта .

«В понедельник стало известно о Суперлиге, мы с парнями были удивлены. Мы не ожидали этого, но в итоге возобладал здравый смысл, это было правильное решение.

Никто из тех, кто любит футбол, не поддерживал Суперлигу, включая игроков «Сити». Так что мы рады, что все поменялось.

Это сложная ситуация. Мы хотели узнать у руководства, почему они работают с другими клубами. Мы хотели выйти и сказать, что мы против этого, но обсудили это между собой и все согласились дождаться заявления клуба.

Мы счастливы, потому что футбол победил», – сказал бразилец.

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