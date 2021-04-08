Меган Рапино: «Шовин убил Джорджа Флойда. Давайте бороться за мир, где такого не будет»

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Футболистка женской сборной США Меган Рапино выступила с заявлением по итогам решения суда по делу о смерти афроамериканца Джорджа Флойда.

Суд присяжных признал полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Флойда. При задержании полицейский удерживал шею мужчины коленом.

Шовина признали виновным по всем трем пунктам обвинения. Самый тяжкий из них – непредумышленное убийство второй степени – предусматривает до 40 лет лишения свободы. Приговор Шовину вынесут через несколько недель.

«Любви и сил Миннеаполису, сообществу и семье Джорджа Флойда и многим другим. Что бы ни случилось, Дерек Шовин убил Джорджа, и мы об этом знаем.

Давайте продолжим борьбу за мир, в котором такого происходить не будет», – написала Рапино, сопроводив текст тегами #DefundThePolice («Лишите полицию финансирования») и #BlackLivesMatter («Жизни темнокожих важны»).

МЛС о решении суда по делу Флойда: «Вердикт показывает, что жизнь Джорджа священна, а жизни темнокожих имеют значение»

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