Дрэймонд Грин – в ответ на критику Рапино: «Мои посты были истолкованы неверно. Я на вашей стороне»

Форвард отреагировал на критику капитана женской сборной США по футболу .

Ранее Грин выразил свое отношение к жалобам спортсменок в США о разнице в заработке по сравнению с мужчинами: «Я устал слушать этих женщин. Они продолжают разговоры и не описывают шаги, которые нужно предпринять для устранения неравенства в спорте».

Рапино в ответ сказала, что Грин не разобрался в ситуации: «Очевидно, что он в общем-то показал, какой он засранец. Он даже не понимает, о чем мы все постоянно говорим, будь то в женской или в сборной США по футболу».

«Мои твиты были истолкованы крайне неверно. Я на вашей стороне.

В конечном итоге, то, чего хочет Меган и то, чего хочу я – это одно и то же. И если она верит, что, делая нечто определенным способом, достигает конечной цели, я полностью поддерживаю это. И если я верю, что делая нечто определенным способом, достигаю цели, то я полностью за это. Так что если мы оба делаем что-то с целью существенно изменить положение вещей и достичь цели, то это же замечательно.

У меня нет жалоб и претензий по поводу того, что хочет делать она или любая другая спортсменка. Или кто-то другой, кто пытается помочь в продвижении их дела, достижении их цели. Для меня не столь важно, как вы хотите этого добиться. Что для меня важно, так это, собственно, добиться цели.

Трудно понять мою полноценную позицию по вопросу из моих твитов. И это было сделано намеренно, потому что я не хочу, чтобы вы узнали всю мою позицию из поста в твиттере. Что я хочу, так это привлечь внимание к ситуации своими твитами. Хочу, чтобы эти обсуждения помогли нам достичь цели, помогли женщинам оказаться там, куда они стремятся», – сказал Грин.

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