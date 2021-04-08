Куман о Суперлиге: «Я согласен с твитом Пике. Но УЕФА игнорирует игроков, они проводят слишком много матчей. Только деньги имеют значение»

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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался о европейской Суперлиге.

«Футболисты проводят безумное количество матчей. Все говорят о Суперлиге, о Лиге чемпионов... Но УЕФА игнорирует игроков, которые проводят слишком много матчей. Только деньги имеют значение. Посмотрите на наше расписание, мы завтра играем в 23:00.

Мы говорим об изменениях уже много лет, даже в Нидерландах идет обсуждение. Но есть много вещей, которые в футболе менять не стоит.

Если судить по моему опыту, то на пресс-конференциях всем больше нравится говорить о вещах, далеких от футбола. Мне бы хотелось чаще говорить о тактике, об анализе игры. Но я понимаю, что вне футбола – все самое интересное.

Больше не хочу говорить на эту тему. Я согласен с твитом Пике», – сказал Куман.

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