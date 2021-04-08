Директор «Милана» Газидис: «Суперлига захватит воображение миллиардов фанатов по всему миру. Серия А останется главным турниром для нас»

Генеральный директор высказался о создании .

«Мы уверены, что новый турнир захватит воображение миллиардов футбольных фанатов по всему миру и станет новым, захватывающим этапом развития футбола.

Суперлига предоставит поддержку всей футбольной пирамиде через большие финансовые вложения.

Серия А останется самым главным турниром, в котором мы будем играть по выходным в Италии. «Милан» будет горд остаться в нем», – написал Газидис в письме, которое получили спонсоры и партнеры «Милана».

«Милан» стал одним из 12 клубов-основателей Суперлиги. Также в турнир вошли «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Интер», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Челси» и «Манчестер Сити».

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