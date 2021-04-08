«Ювентус», «Интер» и «Милан» заявили, что хотят играть в Серии А, несмотря на вступление в Суперлигу

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«Ювентус», «Интер» и «Милан» хотят продолжить выступления в Серии А, несмотря на вступление в европейскую Суперлигу.

Сегодня состоялась экстренная встреча клубов-участников итальянского чемпионата. Представители «Ювентуса», «Интера» и «Милана» посетили ее и заявили о желании продолжать играть в Серии А, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее «Аталанта», «Верона» и «Кальяри» призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А.

УЕФА заявил, что клубам и футболистам, которые будут участвовать в матчах Суперлиги, будет запрещено выступать во всех остальных турнирах, включая национальные лиги, а также чемпионаты мира и Европы.

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