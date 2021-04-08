Кассано о Суперлиге: «Нужно выгнать «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А. Пусть играют в своей лиге, посмотрим»

Теги Интер Милан Ювентус Антонио Кассано серия А Италия Суперлига Европы Футбол

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано высказался о создании Суперлиги и роли итальянских клубов.

«Невозможно представить такой турнир. Топ-клубы должны понимать, что футбол принадлежит народу.

Маленькие команды нельзя оставить в стороне. Я бы попросил Федерацию футбола Италии выгнать «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А. Пусть они играют в своей лиге, и посмотрим, что будет.

[Директор FIGC] Гравина должен выступить против этого. 12 клубов не должны управлять футболом», – заявил Кассано.

Что мы узнали о Суперлиге в понедельник? «Баварии» и «Боруссии» там не будет, игрокам и тренерам ничего не говорили

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья