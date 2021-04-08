Кассано о Суперлиге: «Нужно выгнать «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А. Пусть играют в своей лиге, посмотрим»

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано высказался о создании Суперлиги и роли итальянских клубов.
«Невозможно представить такой турнир. Топ-клубы должны понимать, что футбол принадлежит народу.
Маленькие команды нельзя оставить в стороне. Я бы попросил Федерацию футбола Италии выгнать «Интер», «Милан» и «Ювентус» из Серии А. Пусть они играют в своей лиге, и посмотрим, что будет.
[Директор FIGC] Гравина должен выступить против этого. 12 клубов не должны управлять футболом», – заявил Кассано.
Что мы узнали о Суперлиге в понедельник? «Баварии» и «Боруссии» там не будет, игрокам и тренерам ничего не говорили