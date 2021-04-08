Кассано о Суперлиге: «Нужно выгнать «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А. Пусть играют в своей лиге, посмотрим»

Бывший игрок сборной Италии Антонио Кассано высказался о создании и роли итальянских клубов.

«Невозможно представить такой турнир. Топ-клубы должны понимать, что футбол принадлежит народу.

Маленькие команды нельзя оставить в стороне. Я бы попросил Федерацию футбола Италии выгнать , и из Серии А. Пусть они играют в своей лиге, и посмотрим, что будет.

[Директор FIGC] Гравина должен выступить против этого. 12 клубов не должны управлять футболом», – заявил Кассано.

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