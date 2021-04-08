«Эвертон»: «Самозваная Супершестерка предает болельщиков футбола – в том числе и своих. Они запятнали репутацию нашей лиги и нашей игры»

«Эвертон» выступил с заявлением относительно участия английских клубов в Суперлиге.

«Мы разочарованы и огорчены заявлениями о создании сепаратистской лиги, которую поддержали шесть клубов.

Шесть клубов действуют исключительно в собственных интересах.

Шесть клубов запятнали репутацию нашей лиги и нашей игры.

Шесть клубов решили проявить неуважение ко всем остальным клубам, с которыми они соревнуются в Премьер-лиге.

Шесть клубов приняли это как должное и предают большинство любителей футбола по всей нашей стране и за ее пределами.

В это время национального и международного кризиса – и определяющего периода для нашей игры – клубы должны работать вместе, сотрудничая с идеалами нашей игры и ее сторонниками. Вместо этого эти клубы тайно сговорились отколоться от футбольной пирамиды, которая так хорошо им послужила.

«Эвертон» приветствует каждый клуб этой пирамиды, будь это , , , , , «Саутенд», и другие, которые своим существованием обогатили жизнь своих болельщиков на протяжении всей истории игры. И наоборот.

Самозваная Супершестерка, похоже, намерена лишить прав всех болельщиков – в том числе и своих собственных, – поставив под угрозу саму структуру, лежащую в основе игры, которую мы любим.

Ответная реакция понятна и заслужена – и должна быть выслушана. Эта нелепая самонадеянность не нужна футболу за пределами клубов, которые разработали этот план.

От имени всех, кто связан с , мы почтительно просим немедленно отозвать эти предложения и положить конец личным встречам и подрывной деятельности, которые привели нашу прекрасную игру к, возможно, самому низкому положению с точки зрения доверия.

Наконец, мы хотели бы попросить владельцев, председателей и членов правления шести клубов помнить о привилегированном положении, которое они занимают – не только как хранители своих клубов, но и хранители игры. К ответственности, которую они несут, следует относиться серьезно.

Мы настоятельно призываем их всех подумать о том, каким они хотят видеть свое наследие», – говорится в заявлении «Эвертона».