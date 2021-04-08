«Позор вам. R.I.P. «Ливерпуль». 1892-2021». Фанаты клуба вывесили баннеры против Суперлиги на ограде «Энфилда»

Болельщики «Ливерпуля» выступили против создания европейской Суперлиги.
Фанаты «красных» вывесили баннеры на ограде «Энфилда» и осудили клуб.
На одном из баннеров говорится: «Фанаты «Ливерпуля» против европейской Суперлиги». Другой гласит: «Позор вам. R.I.P. «Ливерпуль». 1892-2021».
R.I.P (Requiescat in pace) означает «Да упокоится с миром». Аббревиатура часто употребляется на надгробиях.
April 19, 2021
Суперлига делает невозможное: она объединила УЕФА, ФИФА, АПЛ, Ла Лигу, Фергюсона, Тебаса, Макрона и Прядкина. Они все против
В футболе революция 🚨 Из-за Суперлиги могут остановить Лигу чемпионов и Лигу Европы
Суперлига официально создана: кто инициатор, чьи деньги, почему сейчас
Пока вы спали, появилась Суперлига. Максимально короткий пересказ