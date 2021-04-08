«Позор вам. R.I.P. «Ливерпуль». 1892-2021». Фанаты клуба вывесили баннеры против Суперлиги на ограде «Энфилда»

Болельщики выступили против создания европейской Суперлиги.

Фанаты «красных» вывесили баннеры на ограде и осудили клуб.

На одном из баннеров говорится: «Фанаты «Ливерпуля» против европейской Суперлиги». Другой гласит: «Позор вам. R.I.P. «Ливерпуль». 1892-2021».

R.I.P (Requiescat in pace) означает «Да упокоится с миром». Аббревиатура часто употребляется на надгробиях.

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