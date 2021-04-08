Тедеско о 0:3 с «Уфой»: «Каждый сыграл очень плохо, все мысли были только о ЦСКА. Вина лежит на мне»

Главный тренер «Спартака» считает, что футболисты не были мотивированы в матче 26-го тура с «Уфой» (0:3) и думали о предстоящем дерби с .

«Мы сыграли очень плохо. Каждый сыграл очень плохо. Нас словно не было на поле с первой секунды, с самого начала игры.

Было слишком мало агрессии. На этой неделе мы сделали все, чтобы подойти к этому матчу в хорошем состоянии. Все. Возникло ощущение, что все мысли были только о ЦСКА. Это было правильное ощущение. Мы пытались сделать все возможное.

Мы дважды провели видеоразборы [матчей «Уфы»], мы разговаривали [с каждым футболистом] индивидуально, мы настраивали их. Мы старались усердно тренироваться. Работать так, как обычно, знаете, но при этом отдавая чуть больше.

Это не помогло, так что вина лежит на мне», – сказал Тедеско в эфире телеканала «Матч Премьер».

сыграет против ЦСКА в воскресенье, 25 апреля. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.

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