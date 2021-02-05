Сторонники Суперлиги во главе с «Реалом» и «МЮ» объявят о создании турнира в ближайшее время (Marca)

О создании европейской Суперлиги могут объявить в ближайшее время, пишет Marca.

Это связано с тем, что УЕФА в понедельник, 19 апреля, может утвердить новый формат Лиги чемпионов. В ответ на это сторонники Суперлиги во главе с и намерены объявить о создании турнира.

Мадридский клуб вместе с финансовой фирмой Key Capital продолжали работать над проектом Суперлиги с максимальной конфиденциальностью. Топ-клубы в курсе этого. Как сообщали в The Times, «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» уже подписали контракт на участие в турнире. «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус» пока дистанцировались от этого.

Национальным лигам и УЕФА не нравится идея . Руководители лиг рассматривают вариант с санкциями, например, лишение 30-50 млн евро доходов от ТВ-прав. также рассматривает и изучает возможные варианты реакции.

Новый формат ЛЧ пока не утвердили. Топы требуют больше власти, маленькие клубы – справедливых квот в основной турнир

