Сторонники Суперлиги во главе с «Реалом» и «МЮ» объявят о создании турнира в ближайшее время (Marca)

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О создании европейской Суперлиги могут объявить в ближайшее время, пишет Marca.

Это связано с тем, что УЕФА в понедельник, 19 апреля, может утвердить новый формат Лиги чемпионов. В ответ на это сторонники Суперлиги во главе с «Реалом» и «МЮ» намерены объявить о создании турнира.

Мадридский клуб вместе с финансовой фирмой Key Capital продолжали работать над проектом Суперлиги с максимальной конфиденциальностью. Топ-клубы в курсе этого. Как сообщали в The Times, «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм» уже подписали контракт на участие в турнире. «ПСЖ», «Бавария» и «Ювентус» пока дистанцировались от этого.

Национальным лигам и УЕФА не нравится идея Суперлиги. Руководители лиг рассматривают вариант с санкциями, например, лишение 30-50 млн евро доходов от ТВ-прав. УЕФА также рассматривает и изучает возможные варианты реакции.

Новый формат ЛЧ пока не утвердили. Топы требуют больше власти, маленькие клубы – справедливых квот в основной турнир
 

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