Виктор Гончаренко: «У ЦСКА было хорошее позиционное нападение. Контратака – не для претендентов на высокие места»

Главный тренер «Краснодара» поделился мнением о матче 26-го тура с «Зенитом» (2:2), передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Эмоциональная игра, нравятся такие матчи болельщикам. Много проводили атак, много хороших качественных эпизодов у обеих команд. До замен мы очень хорошо смотрелись, вели абсолютно по делу.

После них контроль, уровень игры и наше расположение на поле пропали. «Зенит» путем замен улучшил движение, хотя качество упало, если так можно про них сказать.

Мы их вернули в игру после первого достаточно простого мяча. Моментами хорошо смотрелись в атаке, моментами не очень хорошо в обороне.

– Быстрый гол стал сюрпризом? Как он повлиял на игру?

– Почему должен быть сюрпризом? Домашний стадион, можно забивать любому сопернику. Конечно, для нас это было подспорье, добавил эмоций и сил.

– Как оцените игру Петрова? Заменили, потому что он не готов играть весь матч?

– Он отлично смотрелся. Не смог продолжить игру, потому что провел мало тренировочных сессий.

– Игрокам не раз требовалась помощь. Удалось избежать травм?

– Градус игры был высок. Травм мы вроде бы избежали.

– Как возникла идея с Ионовым в центре атаки? Можете его использовать в этой роли после ухода Берга?

– Мне хорошо известны его возможности, потому что у меня в ЦСКА он играл в 3-5-2, у меня не было сомнений, что вместо Берга будет играть Леха.

Посмотрим, как проведем оставшиеся игры. Возможно, будут и два нападающих.

– Учитывая потерю Шапи перед вторым голом, не считаете замену Кабелла ошибкой? Не скажется ли она на будущем Шапи в команде?

– Конечно, нет, эпизоды на будущее мало влияют. С Кабелла у нас была хорошая динамика, он достаточно хорошо смотрелся. Без него динамика стала другая, я даже сейчас не говорю про Шапи.

– Мусаев считал, что Вандерсону удобнее играть справа, сегодня большую часть матча он провел слева. Почему?

– знает, что у меня голова по-другому устроена, люди не должны привыкать к определенным вещам. Вполне возможно, что его лучшая позиция слева, что его действия должны быть другими: развороты, атакующие действия, смена флангов.

Вполне возможно, что в следующей игре он выйдет справа. Это зависит и от того, как играет соперник.

– Лучшие игры в ЦСКА характеризовались тем, что команда организованно оборонялась, а группа из 3-4 человек убегала в контратаки. Эта группа легко могла разорвать любую оборону соперника. Сегодняшняя расстановка на матч означает , что «Краснодар» переходит на такой вариант игры?

– Это вообще не по делу, что ЦСКА играл только в контратаку. На мой взгляд, у было хорошее позиционное нападение. Контратака – это не для команд, проповедующих игру в атаку, претендующих на высокие места. Нужно уметь атаковать позиционно и моментами контратаковать.

– Что изменилось в игре после первого гола «Зенита»? Что «Краснодар» должен был сделать по-другому?

– Конечно, мы вернули «Зенит» в игру. Ты лучше начинаешь двигаться, более агрессивно идешь в отбор, более качественно принимаешь мяч. У нас пропадает расположение на поле, больше выносишь мяч, теряешь мяч под простым давлением, – заявил Гончаренко.

Гончаренко о 2:2 с «Зенитом»: «Краснодар» до замен великолепно смотрелся, контролировал игру»