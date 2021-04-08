Гончаренко о 2:2 с «Зенитом»: «Краснодар» до замен великолепно смотрелся, контролировал игру»

Главный тренер «Краснодара» высказался после матча 26-го тура с «Зенитом» (2:2).

– Футбол – это эмоции, на этом стадионе и должны быть эмоции, должны быть такие яркие игры, которые всем нравятся.

До того, как мы начали замены делать, мы великолепно смотрелись, держали игру под контролем. После того как произошли изменения, мы потеряли контроль игры и вернули «Зениту» игру, когда пропустили первый мяч. Затем начались качели, неуверенность, хуже контроль мяча.

У путем замен, может быть, вышли менее классные футболисты, если так можно сказать, но более подвижные. Они видоизменили немножко команду, больше движения добавилось, нам сложнее стало. Но после тех серий, которые у нас были, характер сегодня у нас был, была хорошая атака и не очень хорошая оборона.

– Хорошо эмоционально смотрелся по сравнению с матчем в Туле. Это потому, что вы движетесь вперед в своей работе, или потому, что «Зенит» – лидер чемпионата?

– Все-таки разные условия игры – игра здесь и в Туле. При всем уважении, там качество газона не очень способствовало хорошему футболу, поэтому сравнивать считаю неуместным.

– Что позитивного можно конвертировать из того, что сегодня получилось?

– В большей степени это касается команды, какие-то внутренние вопросы не хотелось бы выносить. Но, конечно, после таких матчей есть определенная пища для размышлений, – сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

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