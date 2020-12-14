«Зумеров надо обеспечить увлекательными турнирами. В ЛЧ лишь 125 матчей, в топ-5 лиг – 1826». Аньелли о будущем футбола

Президент высказался о будущем футбола.

«Хотим ли мы подойти к вопросу о будущем футбола с ностальгической стороны или прогрессивной? Думать о будущем – наш долг, футбол должен в следующие десятилетия остаться самым популярным видом спорта в мире.

Аудитория сейчас гораздо сильнее сегментирована, нежели прежде. Поколение Z (также известно как зумеры – люди, родившиеся с 1997 по 2010 год – прим. Sports.ru) менее чем через пять лет станет ключевым потребителем нашего продукта, и нам надо спросить себя: хотят ли они именно того, что предлагаем мы сейчас? Надо обеспечить их увлекательными турнирами.

Если взглянуть на топ-5 лиг Европы, там проходит 1826 матчей, а в Лиге чемпионов – лишь 125. Нам нужен качественный, а не количественный подход», – заявил Аньелли в ходе вебинара eThinkSport2021.

«Футбол потеряет до 8,5 млрд евро за 2 сезона. Этот будет хуже прошлого». Аньелли о пандемии