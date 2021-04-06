Сухина о влиянии на судей: «Бред, не так ли? В футболе должны работать люди со строительным образованием? Спортивным людям тут не место?»

Начальник «Локомотива» Станислав Сухина высказался о скандале, разразившемся после матча 25-го тура со «Спартаком» (2:0).

Пресс-служба красно-белых опубликовала видео, на котором видно, как Сухина заходит в судейскую перед игрой. Это запрещено регламентом.

– Все связывают со скандалом ваше судейское прошлое. Якобы поэтому вы можете оказывать влияние на арбитров.

– Похоже на бред, не так ли? Я еще 20 лет проработал преподавателем в академии спорта. Многие тренеры у меня учились. Что с этим делать?

Видимо, в футболе должны работать люди с математическим или со строительным образованием? Спортивным людям тут не место? – сказал Сухина.

Станислав Сухина: «Я в судейскую не заходил, там есть предбанник. Искусственно создали скандал, жареного тут ничего нет»

Ролик «Спартака» запустил бомбу о технаре для «Локо» – из-за Сухины в судейской. Но все не так просто