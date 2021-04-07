Сергей Семак: «Гончаренко – один из лучших тренеров в нашем футболе. «Зенит» ждет сложный матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» поделился ожиданиями от предстоящего матча с .

– Сергей Богданович, «Краснодар» недавно поменял главного тренера, и первый матч под руководством Гончаренко «быки» проиграли. Какие выводы для себя вы сделали по этой игре?

– Я думаю, их команда играла неплохо. Это был напряженный матч: «Арсеналу» очки очень нужны, и в столь короткие сроки главному тренеру «Краснодара» было сложно что-либо изменить. При этом команда смотрелась неплохо, организованно.

«Краснодар» очень хорошо укомплектован в атакующей линии, но в том, что касается обороны, в связи с травмами не все так гладко. В любом случае, это один из лидеров нашего футбола, поэтому, думаю, нас ждет очень сложный матч.

– После прошедшего тура у семь очков преимущества. Много ли это? Может ли это расслабить команду?

– Это больше, чем четыре. Что касается психологического состояния, то нам нужно думать прежде всего об игре против «Краснодара» и ни о чем другом. У нас есть задача побеждать в каждом матче, и сейчас все мысли не о том, какой у нас отрыв или сколько очков нужно взять, а о том, что нужно обыграть «Краснодар» в следующем матче.

– Расскажите, как здоровье Деяна Ловрена.

– Деян Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации.

– Насколько вам как тренеру интересно встретиться с в третий раз в сезоне?

– Конечно, интересно. Я прекрасно знаю Виктора Михайловича, мы состоим в хороших приятельских отношениях.

Я всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе, – сказал Семак.

«Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 17 апреля.