Сергей Семак: «Гончаренко – один из лучших тренеров в нашем футболе. «Зенит» ждет сложный матч с «Краснодаром»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Виктор Гончаренко Деян Ловрен Краснодар Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча РПЛ с «Краснодаром».

– Сергей Богданович, «Краснодар» недавно поменял главного тренера, и первый матч под руководством Гончаренко «быки» проиграли. Какие выводы для себя вы сделали по этой игре?

– Я думаю, их команда играла неплохо. Это был напряженный матч: «Арсеналу» очки очень нужны, и в столь короткие сроки главному тренеру «Краснодара» было сложно что-либо изменить. При этом команда смотрелась неплохо, организованно.

«Краснодар» очень хорошо укомплектован в атакующей линии, но в том, что касается обороны, в связи с травмами не все так гладко. В любом случае, это один из лидеров нашего футбола, поэтому, думаю, нас ждет очень сложный матч. 

– После прошедшего тура у «Зенита» семь очков преимущества. Много ли это? Может ли это расслабить команду?

– Это больше, чем четыре. Что касается психологического состояния, то нам нужно думать прежде всего об игре против «Краснодара» и ни о чем другом. У нас есть задача побеждать в каждом матче, и сейчас все мысли не о том, какой у нас отрыв или сколько очков нужно взять, а о том, что нужно обыграть «Краснодар» в следующем матче. 

– Расскажите, как здоровье Деяна Ловрена.

– Деян Ловрен получил повреждение. Предстоящий матч он точно пропустит, а дальше будем смотреть на то, как будет проходить процесс реабилитации. 

– Насколько вам как тренеру интересно встретиться с Виктором Гончаренко в третий раз в сезоне?

– Конечно, интересно. Я прекрасно знаю Виктора Михайловича, мы состоим в хороших приятельских отношениях.

Я всегда слежу за его успехами, мы иногда созваниваемся. Я считаю, что он один из лучших тренеров в нашем футболе, – сказал Семак.

«Краснодар» примет «Зенит» в субботу, 17 апреля.

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