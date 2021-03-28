Камара о ситуации в Глазго: «Так называемый коллега-профессионал сказал «гребаная обезьяна», безумие. Я чувствовал себя униженным»

Полузащитник «Рейнджерс» рассказал о своих эмоциях после конфликта с защитником Ондржеем Куделой во время матча .

После матча команд тренер Стивен Джеррард заявил, что Камара подвергся расистским оскорблениям со стороны Куделы. «Славия» отвергла обвинения и заявила, что Камара ударил кулаком в голову Куделы после игры, указав, что Джеррард видел происходящее.

«Он подошел и сказал: «Ты обезьяна, ты гребаная обезьяна, и ты знаешь, что это так». Я отреагировал и сказал, что он расист.

Я почувствовал множество эмоций: злость, грусть, я чувствовал себя униженным. Я чувствовал себя маленьким мальчиком. В тот момент я был так зол, что у меня в глазах стояли слезы. Я не чувствовал подобного бог знает сколько времени. Это было действительно странное чувство.

То, что такое сказал так называемый коллега-профессионал, – безумие. Такого в футболе ты не ожидаешь. Словами не описать, что я чувствовал. Надеюсь, мне больше никогда не придется чувствовать подобное. Это было безумие», – заявил Камара.

Если Куделу признают виновным в расизме, то его могут дисквалифицировать на 10 матчей. УЕФА также ведет расследование в отношении поведения Камара.