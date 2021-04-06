Игрок «Славии» Кудела дисквалифицирован за расизм на 10 матчей под эгидой УЕФА

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УЕФА признал защитника «Славии» Ондржея Куделу виновным по делу о расистском оскорблении в адрес игрока «Рейнджерс» Глена Камара во время матча 1/8 финала Лиги Европы.

УЕФА дисквалифицировал 34-летнего чеха на 10 матчей под эгидой организации за расистское поведение.

УЕФА учел первый матч 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1), который Кудела пропустил из-за того, что расследование еще не было завершено, так что ему осталось пропустить 9 игр.

Камара организация дисквалифицировала на 3 матча за удар игрока «Славии».

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