Игрок «Славии» Кудела дисквалифицирован за расизм на 10 матчей под эгидой УЕФА

УЕФА признал защитника «Славии» Ондржея Куделу виновным по делу о расистском оскорблении в адрес игрока во время матча 1/8 финала .

дисквалифицировал 34-летнего чеха на 10 матчей под эгидой организации за расистское поведение.

УЕФА учел первый матч 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (1:1), который Кудела пропустил из-за того, что расследование еще не было завершено, так что ему осталось пропустить 9 игр.

Камара организация дисквалифицировала на 3 матча за удар игрока .