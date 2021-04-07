Хендерсон о расизме в соцсетях: «Кем надо быть, чтобы делать это? Нападать на темнокожих, чтобы получить извращенное удовольствие? Меня тошнит от этого»

Капитан высказался о расизме в социальных сетях в отношении футболистов.

Ранее оскорблениям после матча Лиги чемпионов с «Реалом» (1:3) подверглись Садьо Мане, Трент Александер-Арнолд и Наби Кейта.

«Мне надоело видеть знакомых и незнакомых мне людей, которые вынуждены мириться с такими оскорблениями, от которых меня выворачивает наизнанку. Это должно прекратиться, и любой, у кого есть хоть капля достоинства, должен сыграть свою роль в прекращении этого.

Я подумывал уйти из всех соцсетей в знак протеста. Я все еще могу это сделать, и я аплодирую таким, как Тьерри Анри, который пошел на радикальный шаг в этом вопросе.

Меня тошнит от того, что парни, с которыми я играю, люди, близкие мне настолько, что я считаю их семьей, подвергаются расистским оскорблениям в соцсетях. Достаточно сказать, что одна только мысль о произошедшем приводит меня в ярость спустя неделю.

Кем надо быть, чтобы делать это? Заканчивается футбольный матч, и твоя реакция – нападать на темнокожих игроков, чтобы получить какое-то извращенное удовольствие? Это само по себе плохо, но, на мой взгляд, это так же непростительно, как то, что этому позволяют происходить», – заявил Хендерсон.

Звезды и клубы бойкотируют соцсети из-за расизма: Анри и «Суонси» – уже, «Тоттенхэм» только грозится