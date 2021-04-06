Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям после матча с «МЮ»

Полузащитник Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям после матча чемпионата против (1:3).

В первом тайме при счете 0:0 главный арбитр Крис Кавана отменил гол форварда манкунианцев Эдинсона Кавани из-за того, что в ходе атаки хавбек Скотт Мактомини отмахнулся от .

«Еще один матч и еще более отвратительные расовые оскорбления, от которых пострадал один из наших игроков.

Платформы получили информацию. Теперь вместе с Премьер-лигой нужно определить наиболее эффективные действия в будущем. Мы с тобой, Сонни», – говорится в сообщении в официальном твиттере «шпор».

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