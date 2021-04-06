Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям после матча с «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Тоттенхэм Сон Хын Мин соцсети дискриминация Футбол

Полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин подвергся расистским оскорблениям после матча чемпионата АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:3).

В первом тайме при счете 0:0 главный арбитр Крис Кавана отменил гол форварда манкунианцев Эдинсона Кавани из-за того, что в ходе атаки хавбек Скотт Мактомини отмахнулся от Сон Хын Мина.

«Еще один матч и еще более отвратительные расовые оскорбления, от которых пострадал один из наших игроков.

Платформы получили информацию. Теперь вместе с Премьер-лигой нужно определить наиболее эффективные действия в будущем. Мы с тобой, Сонни», – говорится в сообщении в официальном твиттере «шпор».

Звезды и клубы бойкотируют соцсети из-за расизма: Анри и «Суонси» – уже, «Тоттенхэм» только грозится

«Сонни повезло, что его отец лучше Оле». Моуринью и Сульшер зарубились из-за падения Сона

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья