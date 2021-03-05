УЕФА может отменить правило выездного гола в экстра-таймах

рассматривает возможность изменения правила выездного гола, сообщает The Telegraph.

Сейчас действует правило, согласно которому при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

В настоящий момент союз хочет сделать так, чтобы правило не работало в экстра-таймах ответного матча, а применялось только в основное время.

При этом УЕФА отклонил предложение о полной отмене правила. Окончательное решение будет принимать исполнительный комитет УЕФА.

Правило выездного гола существует 56 лет.