УЕФА может отменить правило выездного гола в экстра-таймах

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УЕФА рассматривает возможность изменения правила выездного гола, сообщает The Telegraph.

Сейчас действует правило, согласно которому при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

В настоящий момент союз хочет сделать так, чтобы правило не работало в экстра-таймах ответного матча, а применялось только в основное время.

При этом УЕФА отклонил предложение о полной отмене правила. Окончательное решение будет принимать исполнительный комитет УЕФА.

Правило выездного гола существует 56 лет.

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