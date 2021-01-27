ФИФА может внедрить систему автоматического определения офсайда на ЧМ-2022: «Это очень важный шаг»

Бывший главный тренер «Арсенала», глава отдела ФИФА по глобальному развитию футбола сообщил, что может внедрить систему автоматического определения офсайда на чемпионате мира в Катаре.

«Думаю, система автоматического определения офсайда будет готова к 2022 году. «Автоматическое» в данном случае означает, что лайнсмену напрямую идет сигнал, линейный судья видит на своих часах красный цвет и понимает, был офсайд или нет.

Сейчас бывают ситуации, когда игроки ждут, чтобы понять, был офсайд или нет. В среднем время ожидания составляет около 70 секунд, иногда 80 секунд, иногда немного дольше, когда ситуацию очень сложно оценить.

Это так важно, потому что мы часто видим, что празднования отменяются из-за незначительных ситуаций. Поэтому я считаю, что это очень важный шаг.

В полуавтоматической системе сигнал сначала поступает к ВАР, который сигнализирует лайнсмену. Я настаиваю на автоматической системе, чтобы сигнал шел напрямую к лайнсмену», – сказал Венгер.

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