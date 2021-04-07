Зеедорф о расизме на поле: «Нужно запретить игрокам прикрывать рот, когда они подходят к судье или соперникам»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Кларенс Зеедорф считает, что футболистов необходимо наказывать, если они прикрывают рот, говоря с другими игроками на поле.

«Люди много говорят, но мало делают. Необходимость в таком решении очевидна, это срочный вопрос. Я видел, как игроки во время матчей говорят разные вещи, прикрывая рот. За последние месяцы произошло несколько случаев, когда игроки оскорбляли друг друга на почве расизма. Это легко изменить, если мы введем определенные правила.

Если я хочу поговорить со своим тренером или партнером по команде, то все в порядке. Но нужно запрещать прикрывать рот, когда ты подходишь к судье или игроку соперника. Это нужно наказывать желтой карточкой.

Я хотел бы видеть реакцию со стороны УЕФА и ФИФА. В таких организациях нет равенства и инклюзии. Нужно начинать оттуда, подавать пример. После этого ситуация меняется, становится гораздо проще просить других людей меняться», – сказал Зеедорф.

Sky Sports пишет, что игрок Ондржей Кудела прикрыл рот рукой, когда оскорбил Глена Камара из по расовому признаку. Сегодня чеха дисквалифицировали на 10 матчей под эгидой УЕФА.