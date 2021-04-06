Завтра женская сборная России по футболу поборется за путевку на Евро-2022. Покупайте билеты и приходите их поддержать👇👸

Женская сборная России по футболу сыграет ответный матч плей-офф против Португалии в рамках квалификации на Евро-2022.

Первый матч команды Юрия Красножана выиграла (1:0), автор победного гола – Нелли Коровкина.

Во вторник, 13 апреля, девушки встретятся со сборной Португалии на «Сапсан-Арене» (на территории футбольного стадиона «Локо» в Черкизово) в 17:00.

По ссылке можно купить билет на матч (стоит всего 100 рублей), чтобы прийти и поддержать Надежду Смирнову, Нелли Коровкину и других спортсменок, которым осталось 90 минут до Евро.