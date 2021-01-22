Дуглас Сантос: «В «Гамбурге» говорили: «Русские такие же холодные, как их климат». Но все не так. Здесь открытые и радушные люди»

Теги Зенит Гамбург премьер-лига Россия Дуглас Сантос Матч ТВ Футбол

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос высказался по поводу жизни в России.

– Вы говорили, что Германия научила вас дисциплине. А Россия?

– Мое мнение – Россия очень похожа на Бразилию. По ритму жизни, по отношению к ней людей. Для меня тут получается такая смесь Германии и Бразилии. Дисциплина, которую я привез из Германии, объединилась с более радостным восприятием жизни. Поэтому и чувствую себя здесь в своей тарелке. Максимально!

– Что совпало с вашими изначальными представлениями о России и Петербурге, а что стало сюрпризом?

– Когда собирался переходить в «Зенит», партнеры по «Гамбургу» говорили: «Русские такие же холодные, как климат в их стране». Но на деле все оказалось совершенно не так. Тут очень открытые и радушные люди.

И с погодой пока тоже, кстати, никаких сложностей не испытываю. Может, просто еще мало времени прожил, не все увидел? Но ощущение такое, будто я здесь очень давно, – сказал Сантос.

Напомним, бразильский футболист летом 2019 года перешел в «Зенит» из «Гамбурга», заключив контракт на пять лет. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья