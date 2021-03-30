«Зенит» потерял 2,35 млрд рублей в 2020 году – больше всех в РПЛ. У клуба рекордная выручка – 11,8 млрд

Стали известны финансовые показатели в 2020 году.

Как следует из отчетности компании, клуб получил чистый убыток в размере 2,35 млрд рублей в 2020 году. При этом годом ранее «Зенит» зафиксировал чистую прибыль в размере 547 млн рублей.

Убыток стал рекордным для «Зенита» за последние 6 лет – в 2014 году клуб потерял 5,2 млрд рублей. К тому же, это самый большой показатель в РПЛ – убыток ЦСКА составил чуть более 2 млрд рублей, «Спартака» – 1,9 млрд.

Убыток от продаж вырос на 14,9% и составил 4,76 млрд рублей. Это тоже самый большой показатель за 6 лет.

При этом выручка клуба за 2020 год стала самой большой за последние 6 лет. Показатель вырос на 4,2% относительно 2019 года и достиг 11,8 млрд рублей.

Согласно отчетности «Зенита» за 2019 год, крупнейшим акционером компании являлся Газпромбанк. У компании было 49,9% акций клуба. В отчете за 2020 год клуб своих владельцев не раскрывает.

Ранее стало известно, что «Спартак» также потерял около 2 млрд рублей в 2020 году. Главной причиной таких финансовых показателей стали коронавирусные ограничения.