Куман про 1:2 с «Реалом»: «Барсе» не повезло из-за неправильного решения арбитра и ВАР»

Теги Роналд Куман Барселона Реал Мадрид Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Класико Футбол

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман подвел итоги матча 30-го тура Ла Лиги с «Реалом» (1:2).

«Мы имели преимущество по ходу игры, у нас были шансы на лучший результат. Но не повезло в итоге из-за неправильного решения рефери и ВАР», – написал Куман в твиттере.

Куман ранее говорил, что нужно было назначать пенальти в эпизоде с падением Мартина Брэйтуэйта после контакта с Ферланом Менди.

Класико обслуживала бригада судей во главе с Хесусом Хилем Мансано. На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Экс-арбитр Андухар Оливер считает, что на Дембеле не было пенальти в 1-м тайме класико

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