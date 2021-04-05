Куман про 1:2 с «Реалом»: «Барсе» не повезло из-за неправильного решения арбитра и ВАР»

Главный тренер «Барселоны» подвел итоги матча 30-го тура с (1:2).

«Мы имели преимущество по ходу игры, у нас были шансы на лучший результат. Но не повезло в итоге из-за неправильного решения рефери и ВАР», – написал Куман в твиттере.

Куман ранее говорил, что нужно было назначать пенальти в эпизоде с падением Мартина Брэйтуэйта после контакта с Ферланом Менди.

обслуживала бригада судей во главе с . На Sports.ru была доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

Экс-арбитр Андухар Оливер считает, что на Дембеле не было пенальти в 1-м тайме класико

Экс-судья Итурральде Гонсалес считает, что на Брэйтуэйте был пенальти. Андухар Оливер думает, что нет