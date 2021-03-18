Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Ротора», «Рубин» сыграет с «Сочи»

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В 24-м туре РПЛ «Локомотив» сегодня сыграет с «Ротором» на выезде, «Рубин» примет «Сочи», «Динамо» – «Уфу». 

Завтра, 4 апреля, ЦСКА будет противостоять «Тамбову», «Ростов» – «Спартаку»

Завершится тур в понедельник, 5 апреля, матчем между «Зенитом» и «Химками». 

Чемпионат России

24-й тур

Ротор – Локомотив
Дата проведения
3 апреля, 14.00, «Волгоград-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Рубин – Сочи
Дата проведения
3 апреля, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Краснодар – Ахмат
Дата проведения
3 апреля, 16.30, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Динамо – Уфа
Дата проведения
3 апреля, 19.00, «ВТБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Урал – Арсенал Тула
Дата проведения
4 апреля, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Тамбов – ЦСКА
Дата проведения
4 апреля, 16.30, «Мордовия Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Спартак
Дата проведения
4 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Зенит – Химки
Дата проведения
5 апреля, 19.00, «Газпром Арена»
превью матча онлайн статистика

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

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