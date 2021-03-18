Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Ротора», «Рубин» сыграет с «Сочи»

В 24-м туре РПЛ «Локомотив» сегодня сыграет с «Ротором» на выезде, «Рубин» примет «Сочи», «Динамо» – «Уфу».
Завтра, 4 апреля, ЦСКА будет противостоять «Тамбову», «Ростов» – «Спартаку».
Завершится тур в понедельник, 5 апреля, матчем между «Зенитом» и «Химками».
24-й тур
- Дата проведения
- 3 апреля, 14.00, «Волгоград-Арена»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.30, «Ак Барс Арена»
- Дата проведения
- 3 апреля, 16.30, «стадион Краснодар»
- Дата проведения
- 3 апреля, 19.00, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 4 апреля, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 4 апреля, 16.30, «Мордовия Арена»
- Дата проведения
- 4 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 5 апреля, 19.00, «Газпром Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.