Чемпионат России. «Локомотив» в гостях у «Ротора», «Рубин» сыграет с «Сочи»

В 24-м туре РПЛ сегодня сыграет с «Ротором» на выезде, «Рубин» примет «Сочи», – «Уфу».

Завтра, 4 апреля, будет противостоять «Тамбову», «Ростов» – .

Завершится тур в понедельник, 5 апреля, матчем между и «Химками».

Чемпионат России

24-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

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