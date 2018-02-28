Дмитрий Аленичев: «Борьба за выживание – это не для меня. Хочу работать в клубе, который решает большие задачи»

Бывший главный тренер рассказал, что хочет вернуться к работе, отвечая на вопросы детей-блогеров.

– По 10-балльной шкале какую бы вы оценку поставили, чтобы вернуться на тренерскую скамейку?

– Летом очень хочется. Я уже два года отдыхаю, в отпуске нахожусь. Два года – это достаточно большой срок. По 10-балльной системе – на 10. Хочу быстрее вернуться к тренерской деятельности. И надеюсь, что летом у меня это получится.

– А в каком клубе или ФНЛ вы хотите быть тренером?

– Это те клубы, которые решают большие задачи. Если мне такие предложения, конечно, поступят. Мне не понравится, если команда будет бороться, условно говоря, за выживание, находиться на дне турнирной таблицы. Это все-таки стресс для тренера. Это не для меня.

Хотелось бы, чтобы команда была более-менее стабильной, – сказал Аленичев.