Агент Миранчука о словах Лахтера: «Обострились проблемы с головой, видимо. Братья отказались от его услуг в свое время»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» , резко ответил на слова о желании клуба продать футболиста.

«Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определенных личностей на этом фоне обострились проблемы с головой. Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но так как затронули моего клиента, я отвечу.

Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Леши. Все относятся к нему позитивно и видят положительную динамику. После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба – Лукой, который, по сути, управляет клубом. Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой.

Высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в свое время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля. Кроме ревности и гадости, в его высказываниях не будет ничего. Он очень сильно пытался навязываться, но у него не получилось. И совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее.

Лучше спросить у самого Александра Воронкова – говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов», – сказал Шпинев.

Миранчук присоединился к «Аталанте» в октябре прошлого года. В этом сезоне он провел 19 матчей в Серии А, в которых забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

С полной статистикой 25-летнего россиянина можно ознакомиться здесь.

Агент Лахтер: «Аталанта» будет продавать Миранчука. Он не нужен клубу, решение принято»