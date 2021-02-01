«Летом все узнаете». Агент Миранчуков о визитах в офис «Спартака»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» и хавбека «Локомотива» , признался, что несколько раз за последнее время посещал офис .

– Я удивлен, что кто-то увидел меня в офисе «Спартака». Старался соблюдать конспирацию, но журналистов не обманешь.

– Цель вашего визита?

– Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьезно, летом все узнаете, – сказал Шпинев.

Миранчуки в детстве провели некоторое время в академии «Спартака», откуда перешли в «Локомотив».

Также Шпинев представляет интересы Рифата Жемалетдинова, срок контракта которого с истекает летом, и Дмитрия Баринова.

В этом сезоне Алексей провел 18 игр в Серии А и забил 2 мяча, а Антон отыграл 17 матчей в , забив 4 мяча и сделав 4 голевые передачи.