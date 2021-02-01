«Летом все узнаете». Агент Миранчуков о визитах в офис «Спартака»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука и хавбека «Локомотива» Антона Миранчука, признался, что несколько раз за последнее время посещал офис «Спартака».
– Я удивлен, что кто-то увидел меня в офисе «Спартака». Старался соблюдать конспирацию, но журналистов не обманешь.
– Цель вашего визита?
– Узнавал про цены на абонементы в ложу в следующем году. А если серьезно, летом все узнаете, – сказал Шпинев.
Миранчуки в детстве провели некоторое время в академии «Спартака», откуда перешли в «Локомотив».
Также Шпинев представляет интересы Рифата Жемалетдинова, срок контракта которого с «Локомотивом» истекает летом, и Дмитрия Баринова.
В этом сезоне Алексей провел 18 игр в Серии А и забил 2 мяча, а Антон отыграл 17 матчей в РПЛ, забив 4 мяча и сделав 4 голевые передачи.