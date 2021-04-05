«Рубин» обыграл «Ростов» в гостях (1:0). У казанцев 5 побед в 6 последних матчах

В 25-м туре РПЛ «Ростов» уступил дома «Рубину» (0:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Команда Леонида Слуцкого после возобновления сезона в феврале одержала пять побед в шести матчах чемпионата России.
В турнирной таблице «Рубин» поднялся на промежуточное 4-е место, догнав по очкам «Локомотив» и ЦСКА (по 43 балла).
Однако ЦСКА и «Локомотив», а также «Динамо» (42 очка) свои матчи в рамках 25-го тура еще не провели.
- Дата проведения
- 10 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
- Гол:
- 0:1 – 73 Евтич.
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Ростов –
Песьяков, Осипенко, Терентьев (Фольмер, 83), Поярков, Хаджикадунич, Гигович, Махатадзе (Хасимото, 30), Глебов, Альмквист (Тугарев, 72), Полоз (Байрамян, 72), Соу.
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Рубин –
Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Зуев (Бегич, 68), Евтич, Макаров (Бакаев, 90), Кварацхелия, Мусаев (Хван Ин Бом, 68), Абильгор, Деспотович.
- Предупреждения:
- Деспотович (31), Зуев (45), Поярков (52), Гигович (60), Дюпин (90).