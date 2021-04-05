«Рубин» обыграл «Ростов» в гостях (1:0). У казанцев 5 побед в 6 последних матчах

В 25-м туре РПЛ уступил дома (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Леонида Слуцкого после возобновления сезона в феврале одержала пять побед в шести матчах чемпионата России.

В турнирной таблице «Рубин» поднялся на промежуточное 4-е место, догнав по очкам «Локомотив» и ЦСКА (по 43 балла).

Однако ЦСКА и «Локомотив», а также «Динамо» (42 очка) свои матчи в рамках 25-го тура еще не провели.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ