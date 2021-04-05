«Рубин» обыграл «Ростов» в гостях (1:0). У казанцев 5 побед в 6 последних матчах

Теги Ростов Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Sports.ru Футбол

В 25-м туре РПЛ «Ростов» уступил дома «Рубину» (0:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Команда Леонида Слуцкого после возобновления сезона в феврале одержала пять побед в шести матчах чемпионата России.

В турнирной таблице «Рубин» поднялся на промежуточное 4-е место, догнав по очкам «Локомотив» и ЦСКА (по 43 балла).

Однако ЦСКА и «Локомотив», а также «Динамо» (42 очка) свои матчи в рамках 25-го тура еще не провели.

Ростов – Рубин 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
10 апреля, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 73 Евтич.
РостовПесьяков, Осипенко, Терентьев (Фольмер, 83), Поярков, Хаджикадунич, Гигович, Махатадзе (Хасимото, 30), Глебов, Альмквист (Тугарев, 72), Полоз (Байрамян, 72), Соу.
РубинДюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Зуев (Бегич, 68), Евтич, Макаров (Бакаев, 90), Кварацхелия, Мусаев (Хван Ин Бом, 68), Абильгор, Деспотович.
Предупреждения:
Деспотович (31), Зуев (45), Поярков (52), Гигович (60), Дюпин (90).

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