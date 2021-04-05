«Тоттенхэм» может временно бойкотировать соцсети из-за расистских оскорблений

Главный тренер «Тоттенхэма» подтвердил, что клуб обдумывает возможность того, чтобы временно бойкотировать соцсети.

Защитник лодонцев на днях подвергся оскорблениям на расовой почве в инстаграме, ему прислали эмодзи с обезьяной.

«Тоттенхэм» думает и анализирует каждую деталь. Клуб, конечно же, хочет оказать влияние [на ситуацию, которая сложилась]. Мы примем и поддержим решение клуба, но это уже внутреннее обсуждение печальной ситуации.

Что касается Давинсона, то, конечно, больше нечего добавить по этой печальной ситуации. Но Санчес получил много поддержки внутри команды, потому что он прекрасный парень, и все его любят. Все его поддержали, он в порядке», – сказал португалец.

Напомним, ранее «Суонси» объявил, что будет неделю бойкотировать соцсети в знак борьбы с расизмом и оскорблениями в интернете.