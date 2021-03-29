«Валенсия» о расизме в адрес Диакаби: «Отсутствие доказательств не означает, что этого не было»

«Валенсия» выступила с заявлением про расследование о возможных расистских оскорблениях в адрес защитника команды .

Ранее специализирующаяся на чтении по губам компания, к которой обратилась Ла Лига, не выявила расистских оскорблений со стороны защитника «Кадиса» Хуана Калы в адрес Диакаби.

« прислала нам результаты своего расследования в отношении расистских оскорблений, которым подвергся Диакаби, а также объяснила нам методологию, использованную для его проведения.

Согласно имеющимся видео- и аудио-тестам, в рамках расследования нельзя доказать наличие ВСЕХ слов, которые услышал Диакаби. Отсутствие доказательств не означает, что этого не было.

«Валенсия» хочет подчеркнуть, что Ла Лига провела собственное расследование, но клуб ни в коем случае не меняет своего мнения о том, что произошло во время матча, и полностью поддерживает Диакаби.

Наша цель – увидеть изменения, увидеть соответствующий реакцию на очень серьезный инцидент, увидеть движение в направлении к изменению правил и подхода к решению подобных проблем, когда бы они ни возникали.

Несмотря на то, что изучаемые факты не могут быть полностью подтверждены из-за отсутствия полной записи инцидента, мы отмечаем, что Ла Лига попыталась выяснить, что произошло в Кадисе.

«Валенсия» также считает позитивным тот факт, что начались переговоры о разработке новых протоколов, необходимых для борьбы с расизмом в футболе. Мы гордимся Диакаби, капитанами команд, игроками, тренером и его штабом за реакцию во время игры с «Кадисом».

Это был беспрецедентный эпизод в футболе, но мы уверены, что он поспособствует реальному изменению правил. На этом этапе необходимо продолжить работу с Ла Лигой, другими органами и остальными клубами, чтобы подобные расистские инциденты никогда не повторялись. Нет расизму!» – говорится в заявлении «Валенсии».

Расистский скандал у «Валенсии»: команда ушла с поля на 25 минут из-за оскорбления Диакаби. Доиграли, чтобы не нарваться на штраф – и проиграли

«Диакаби сказал: «Кала назвал меня черным дерьмом». Никто из судей не слышал этого». Протокол арбитра матча «Кадис» – «Валенсия» о скандале