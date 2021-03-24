Защитнику «Тоттенхэма» Санчесу прислали эмодзи с обезьяной в инстаграме: «Ничего не меняется»

Защитника оскорбили на почве расизма после ничьей с (2:2) в матче АПЛ.

24-летний игрок выложил скриншот комментариев с эмодзи обезьяны в инстаграме, написав: «Ничего не меняется».

«Нам отвратительны расистские оскорбления в адрес Санчеса. Мы призываем соцсети принять меры», – поддержали игрока в твиттере «Тоттенхэма».

Инстаграм вскоре удалил аккаунт человека, оскорбившего колумбийца.

Игроки АПЛ жалуются на волну расистских угроз (даже от 12-летних). Возможно, соцсети будут жестко штрафовать за игнорирование оскорблений

Угрозы игрокам и судьям АПЛ развязали войну соцсетей с людьми – инстаграм будет удалять аккаунты самых дерзких. Но чиновникам этого мало