Зюле и Горетцка пропустят ответный матч с «ПСЖ» из-за травм бедра

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА травмы Леон Горетцка Никлас Зюле Футбол

Защитник «Баварии» Никлас Зюле и его одноклубник Леон Горетцка травмировались в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

Оба футболиста были заменены в первом тайме. И у Зюле, и Горетцки повреждены мышцы бедра – у защитника разрыв мышцы, у хавбека – растяжение.

Оба игрока пропустят ответный матч с парижанами, сообщает Bild. Более того, Зюле выбыл на 2-3 недели.

Также в ответном матче не сыграют форвард мюнхенцев Роберт Левандовски и вингер Серж Гнабри.

«ПСЖ» примет «Баварию» 13 апреля.

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