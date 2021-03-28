Зюле и Горетцка пропустят ответный матч с «ПСЖ» из-за травм бедра

Защитник «Баварии» и его одноклубник травмировались в матче 1/4 финала чемпионов с «ПСЖ» (2:3).

Оба футболиста были заменены в первом тайме. И у Зюле, и Горетцки повреждены мышцы бедра – у защитника разрыв мышцы, у хавбека – растяжение.

Оба игрока пропустят ответный матч с парижанами, сообщает Bild. Более того, Зюле выбыл на 2-3 недели.

Также в ответном матче не сыграют форвард мюнхенцев Роберт Левандовски и вингер Серж Гнабри.

«ПСЖ» примет «Баварию» 13 апреля.

Быстрый гол Мбаппе взорвал матч «Бавария» – «ПСЖ». Ключевой стала дуэль Киммих-Неймар, «Бавария» создала намного больше моментов