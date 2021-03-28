Зюле и Горетцка пропустят ответный матч с «ПСЖ» из-за травм бедра

Защитник «Баварии» Никлас Зюле и его одноклубник Леон Горетцка травмировались в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).
Оба футболиста были заменены в первом тайме. И у Зюле, и Горетцки повреждены мышцы бедра – у защитника разрыв мышцы, у хавбека – растяжение.
Оба игрока пропустят ответный матч с парижанами, сообщает Bild. Более того, Зюле выбыл на 2-3 недели.
Также в ответном матче не сыграют форвард мюнхенцев Роберт Левандовски и вингер Серж Гнабри.
«ПСЖ» примет «Баварию» 13 апреля.
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