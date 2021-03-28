Гнабри заразился коронавирусом и пропустит обе игры с «ПСЖ». «Бавария» также лишилась Левандовского

Полузащитник «Баварии» сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщила пресс-служба мюнхенского клуба, футболист чувствует себя хорошо и изолировался дома.

Таким образом, игрок не поможет «Баварии» в матче 1/4 финала с , который состоится завтра, 7 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Также Гнабри не сыграет и в ответном матче против парижан, поскольку теперь ему предстоит пройти 10-дневный карантин. Вторая игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 13 апреля.

Ранее форвард «Баварии» Роберт Левандовски выбыл на месяц из-за травмы колена.

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