Гнабри заразился коронавирусом и пропустит обе игры с «ПСЖ». «Бавария» также лишилась Левандовского

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Серж Гнабри коронавирус Здоровье Футбол

Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщила пресс-служба мюнхенского клуба, футболист чувствует себя хорошо и изолировался дома.

Таким образом, игрок не поможет «Баварии» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ», который состоится завтра, 7 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Также Гнабри не сыграет и в ответном матче против парижан, поскольку теперь ему предстоит пройти 10-дневный карантин. Вторая игра между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 13 апреля.

Ранее форвард «Баварии» Роберт Левандовски выбыл на месяц из-за травмы колена.

Вся тактика четвертьфиналов ЛЧ: «Бавария» без Левандовского, Холанд против высокой линии «Сити», Фабиньо как гарантия прессинга «Ливерпуля»

Опрос

«Бавария» потеряла Левандовского, «ПСЖ» проиграл в чемпионате и не забил. Кто лучше справится с проблемами?
2049 голосов
«Бавария» задавит
1.95 Бавария
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 700 рублей по промокоду BET!
Получить 700₽
«ПСЖ» разберется на выезде
3.80 ПСЖ
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 700 рублей по промокоду BET!
Получить 700₽
Перекроют друг друга и сыграют вничью
4.00 Лига чемпионов УЕФА
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает беспроигрышную ставку 700 рублей по промокоду BET!
Получить 700₽
Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья