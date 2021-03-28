Николич о дубле Смолова «Сочи»: «Он в хорошей форме, но надо показывать себя в каждой игре»

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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич подвел итоги матча 1/4 финала Бетсити Кубка России с «Сочи» (3:1).

– «Сочи» не проигрывал дома очень долго, хотим поздравить команду. А мы жили здесь в Сочи последние 15 дней, хотим домой.

– Что вы сделали со Смоловым на сборах?

– Его там не было, он был травмирован. Он забил два гола – это его задача. И не только его, а Рифата и Эдера. Не хочу говорить о нем ярких слов. Он в хорошей форме, но надо показывать себя в каждой игре.

– С чем связана расслабленность команды, когда счет стал 2:0?

– Пропустили второй гол [в 2021 году], так нельзя было. При этом это впервые в году, когда мы играли в такую погоду. Хочу поблагодарить наших болельщиков. Двигаемся дальше.

– Насколько серьезное повреждение у Чорлуки?

– У него нет повреждения, он просто почувствовал усталость, – сказал Николич.

«Локомотив» выиграл 7 матчей подряд с общим счетом 17:2. Дальше – «Спартак»

У Смолова 4 гола в 4 играх за «Локомотив» в 2021 году

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