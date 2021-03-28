У Смолова 4 гола в 4 играх за «Локомотив» в 2021 году

принимает (0:2, второй тайм) в 1/4 финала Бетсити Кубка России.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 44-й минуте счет в матче открыл нападающий . На 63-й он оформил дубль.

В 2021 году у Смолова четыре гола за четыре игры во всех турнирах.

Ранее россиянин забил тульскому «Арсеналу» (3:0) и «Сочи» (3:1) в чемпионате России, а вот в игре с «Уфой» (1:0) отличиться ему не удалось.

Подробнее со статистикой Смолова можно ознакомиться здесь.

Бетсити Кубок России. 1/4 финала. «Локомотив» в гостях у «Сочи», «Ахмат» против «Уфы»