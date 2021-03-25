РФС не будет считать письма губернаторов финансовой гарантией клубов

Заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев сообщил, что организация намерена требовать от клубов финансовые гарантии, подкрепленные контрактами, и не принимать в расчет письма местных представителей власти с обещанием выделить средства.

«Мы думаем над тем, как минимизировать финансовые риски снятия клубов с соревнований, потому что в данном вопросе существует проблема. Когда футбольный, баскетбольный или хоккейный клуб предоставляет некие письма от губернаторов и мэров городов о том, что они дадут деньги в ближайшем сезоне, мы понимаем, что эта схема нерабочая.

Мы будем требовать наличие уже заключенных договоров на субсидирование, спонсорство и прорабатываем механизмы обеспечительных мер: банковские гарантии, поручительство и так далее.

Это позволит минимизировать риск ухода клуба по неспортивным причинам из профессионального соревнования», – отметил Рогачев.

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