«Милан» и «Интер» интересуются Гайчем (GdS)

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Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА, может перейти в топ-клуб Серии А.

Аргентинцем интересуется «Милан», сообщает MilanNews со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Также интерес к 22-летнему игроку сохраняет «Интер», который рассматривал его как подмену Ромелу Лукаку.

«Беневенто» рассчитывает оставить Гайча в аренде до 2022 года, после чего оценит, стоит ли выкупать его за 11 млн евро.

В 6 матчах Серии А Гайч забил 2 гола. Его статистика – здесь.

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