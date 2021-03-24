«Милан» и «Интер» интересуются Гайчем (GdS)

Нападающий «Беневенто» Адольфо Гайч, права на которого принадлежат ЦСКА, может перейти в топ-клуб Серии А.
Аргентинцем интересуется «Милан», сообщает MilanNews со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Также интерес к 22-летнему игроку сохраняет «Интер», который рассматривал его как подмену Ромелу Лукаку.
«Беневенто» рассчитывает оставить Гайча в аренде до 2022 года, после чего оценит, стоит ли выкупать его за 11 млн евро.
В 6 матчах Серии А Гайч забил 2 гола. Его статистика – здесь.
Мы смеялись над Гайчем, а он расцветает в «Беневенто»: 2 гола за 5 матчей, нокаутировал в Турине «Ювентус»