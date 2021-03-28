Матеу Лаос будет судить матч «Реал» – «Барселона». Изначально хотели назначить другого арбитра

Стали известны арбитры на матч 30-го тура – .

На класико будет работать бригада Матеу Лаоса. Видеоассистентом судьи станет Сесар Сото Градо.

По данным Marca, изначально судейский комитет планировал назначить Рикардо Бенгоэчеа или Хосе Мунуэру Монтеро, но в итоге был сделан выбор в пользу Лаоса.

Игра пройдет 10 апреля, начало – в 22:00 по московскому времени.

Испанец Матеу Лаос – звезда среди судей. Приезжает на стадион в дизайнерских очках, подмигивает в камеру и спрашивает игроков об их машинах