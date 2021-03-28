Матеу Лаос будет судить матч «Реал» – «Барселона». Изначально хотели назначить другого арбитра

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Стали известны арбитры на матч 30-го тура Ла Лиги «Реал»«Барселона».

На класико будет работать бригада Матеу Лаоса. Видеоассистентом судьи станет Сесар Сото Градо.

По данным Marca, изначально судейский комитет планировал назначить Рикардо Бенгоэчеа или Хосе Мунуэру Монтеро, но в итоге был сделан выбор в пользу Лаоса.

Игра пройдет 10 апреля, начало – в 22:00 по московскому времени.

Испанец Матеу Лаос – звезда среди судей. Приезжает на стадион в дизайнерских очках, подмигивает в камеру и спрашивает игроков об их машинах

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