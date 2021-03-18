Гасперини, Спаллетти, Аллегри и Индзаги – в списке кандидатов на смену Пирло в «Ювентусе»

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Будущее Андреа Пирло на посту главного тренера «Ювентуса» под вопросом.

Как пишет La Repubblica, позиции итальянца серьезно пошатнулись после домашнего поражения от «Беневенто» (0:1) в 28-м туре Серии А.

Следующие несколько недель руководство клуба посвятит анализу работы Пирло. «Ювентус» ожидает немедленных изменений на разных уровнях: от качества игры до отношения команды к делу.

Отмечается, что «Ювентус» принимает во внимание неопытность Пирло, сложные условия в мировом футболе из-за пандемии коронавируса и так далее.

Сейчас клуб далек от решения об увольнении Пирло по ходу этого сезона. Отставка возможна только в случае, если результаты «Юве» продолжат резко ухудшаться.

Если Пирло уволят по ходу сезона, его может сменить Игор Тудор, который сейчас занимает пост ассистента главного тренера. 42-летний хорват – единственный специалист в тренерском штабе Пирло, который уже обладает опытом работы.

Пока у «Ювентуса» нет резервного плана действий на будущее, но существует список тренеров, к которым клуб готов обратиться в случае увольнения Пирло.

Во-первых, это бывший тренер туринцев Массимилиано Аллегри, который сохранил хорошие отношения со спортивным директором Фабио Паратичи и вице-президентом Павлом Недведом.

Также клуб рассмотрит кандидатуры тренера «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини, работающего с «Лацио» Симоне Индзаги и бывшего главного тренера «Интера» и «Ромы» Лучано Спаллетти. У клуба нет экономических ресурсов для приглашения топ-тренера вроде Пепа Гвардиолы или Юргена Клоппа.

Судьба Андреа Пирло зависит от него самого, поскольку президент «Ювентуса» Андреа Аньелли продолжает поддерживать специалиста.

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