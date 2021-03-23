Сергей Семак: «Было бы странно, если бы не обсуждали назначение нового тренера в «Зенит». Мотивация и силы у меня есть»

Главный тренер рассказал о своем отношении к слухам об отставке.

– Чемпионат России завершится 16 мая. Когда и где «Зенит» начнет подготовку к сезону-2021/22?

– Предполагается, что незадействованные на Евро-2020 игроки начнут работу в Петербурге в середине июня. Затем, если позволят санитарные нормы, можем провести один зарубежный сбор. Не исключено, что это будет хорошо знакомая нам Австрия. Но окончательно говорить о планах «Зенита» на июнь-июль пока рановато.

– Уверены, что новый сезон сине-бело-голубые начнут под вашим руководством?

– Спасибо за столь добрый вопрос (смеется). И мотивация, и силы для продолжения работы в «Зените» у меня есть. Действующий контракт – тоже.

– А как реагируете на то, что СМИ не стесняются писать о вашей скорой отставке и называют кандидатуры иностранных специалистов на замену?

– Отношусь к этому, поверьте, совершенно спокойно. «Зенит» – солидный и амбициозный клуб, который ставит перед собой высокие задачи. И плюс очень популярный.

Было бы странно и нелогично, если бы его не обсуждали как с точки зрения назначения нового тренера, так и с точки зрения прихода футболистов, – сказал Семак.