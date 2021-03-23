Станислав Черчесов: «Капитан сборной на Евро – Дзюба. Мы видим, кто в команде может ей управлять»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о капитанском статусе форварда Артема Дзюбы в национальной команде.

«Капитан сборной – это лидер в раздевалке? Вы говорите и сами себе противоречите. Это же капитан команды, а не капитан болельщиков или капитан экспертов или капитан комментаторов. Это капитан команды.

Мы видим, кто в команде может ей управлять. То, что я хочу, это одно. Мы же должны видеть и реагировать на ситуацию.

Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, его бы сейчас не было. Он бы не был капитаном. Я тогда говорил, до этого сбора говорил и сейчас говорю.

Капитан команды на чемпионате Европы – . Надеюсь, что он будет здоров и готов.

Новые лица в сборной? Это не новые, потому что всех уже видели. Но шансов на это мало, потому что мы готовимся к крупному турниру», – сказал Черчесов.