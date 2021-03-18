Дмитрий Комбаров: «Между «Спартаком» и «Зенитом» не вижу большой разницы в классе. Думаю, красно-белые могут забрать чемпионство»

Защитник «Крыльев Советов» поделился ожиданиями от матча 24-го тура между «Спартаком» и .

«Красно-белые едут в Ростов не за одним очком, а уже тем более не за тем, чтобы формально отыграть матч. «Спартак» едет за победой, у них есть все шансы для этого. Сегодня буду смотреть и болеть за них.

Еще с начала сезона я говорил, что «Спартак» – это один из претендентов на чемпионство. Несмотря на разрыв по очкам, игр еще много и все возможно.

Я не вижу большой разницы в классе между и . Думаю, что этот отрыв может сократиться и чемпионство заберут красно-белые», – заявил экс-игрок «Спартака».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак». Начало – в 19:00 по московскому времени.