Дмитрий Комбаров: «Между «Спартаком» и «Зенитом» не вижу большой разницы в классе. Думаю, красно-белые могут забрать чемпионство»

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Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Красно-белые едут в Ростов не за одним очком, а уже тем более не за тем, чтобы формально отыграть матч. «Спартак» едет за победой, у них есть все шансы для этого. Сегодня буду смотреть и болеть за них.

Еще с начала сезона я говорил, что «Спартак» – это один из претендентов на чемпионство. Несмотря на разрыв по очкам, игр еще много и все возможно.

Я не вижу большой разницы в классе между «Спартаком» и «Зенитом». Думаю, что этот отрыв может сократиться и чемпионство заберут красно-белые», – заявил экс-игрок «Спартака».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Спартак». Начало – в 19:00 по московскому времени.

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